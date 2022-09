Álvaro Antônio abre série do EM com possíveis 'puxadores de voto' em Minas

Marcelo Álvaro Antônio (foto) é candidato a deputado federal pelo Partido Liberal, o mesmo de Bolsonaro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 24/8/22)

Deputado queria concorrer ao Senado

O "EM Entrevista", podcast de Política do Estado de Minas, recebe, nesta segunda-feira (12/9), o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG). Ele vai abrir uma série de sabatinas a candidatos à Câmara dos Deputados que tiveram bons desempenhos em eleições recentes. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Álvaro Antônio foi o candidato a deputado federal que mais recebeu votos no estado há quatro anos: foi escolhido por pouco mais de 230 mil eleitores.A conversa com Álvaro Antônio vai começar às 11h30 e terá transmissão ao vivo do canal do Portal Uai no YouTube. Ao longo da semana, o Estado de Minas vai receber, também, os deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG), segundo mais votado em 2018, e Aécio Neves (PSDB). Duda Salabert (PDT), vereadora mais votada da história de Belo Horizonte e postulante à Câmara, será outra a participar.As conversas com Reginaldo e Duda vão ocorrer na quarta-feira (14). Aécio, por sua vez, é o convidado da edição de quinta-feira (15) do "EM Entrevista".Álvaro Antônio, o primeiro entrevistado, foi ministro do Turismo de Bolsonaro entre 2019 e 2020. Ele chegou a estar na mira do Ministério Público por causa de um suposto esquema de desvio de recursos destinados a candidaturas femininas do PSL , partido pelo qual concorreu há quatro anos.Em 2018, o parlamentar foi o grande esteio da campanha de Bolsonaro em Minas. Coube a ele coordenar as ações do então candidato no estado. A dupla estava junta, inclusive, no dia em que o hoje presidente sofreu um golpe de faca em Juiz de Fora, na Zona da Mata

Para este ano, o deputado liberal ensaiou uma candidatura ao Senado Federal com o apoio de Bolsonaro. O presidente, contudo, escolheu apoiar a chapa liderada pelo deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), o que frustrou os planos de Álvaro Antônio.



Ele, porém, afirmou ter desistido de tentar ser senador para garantir a coesão do grupo que rodeia Bolsonaro em Minas.



"Em nome de um projeto para Minas e para o Brasil, ficou decidida hoje a retirada do meu nome da disputa pelo Senado. Creio que neste momento precisamos de união acima de tudo, com um único propósito: reeleger o nosso presidente Jair Bolsonaro", afirmou, à época.

