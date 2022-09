Zema exalta o agronegócio mineiro e destaca economia de R$ 700 mi para 2023

Governador Romeu Zema (Novo) participou de cavalgada nesse sábado (10/9) (foto: Divulgação)









Esta decisão foi tomada em maio pelo Ministério da Agricultura, após o cumprimento de metas pela defesa sanitária estadual. Segundo Zema a medida abrirá um leque de oportunidades, já que muitos países não compram carne de áreas que ainda combatem a doença. “O produtor mineiro terá um mercado muito maior para exportação. Ampliando as vendas, são mais empregos e geração de renda no estado”, explicou.





O candidato a vice-governador, Professor Mateus Simões, que é produtor rural, também esteve presente na cavalgada. Ele destacou que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) já manifestou apoio à reeleição de Zema. “É a primeira vez que a Faemg manifesta publicamente o seu apoio a um candidato ao Governo de Minas. Isso demonstra o compromisso da atual gestão com o setor”, disse.

O evento não estava previsto na agenda do candidato neste fim de semana, conforme havia adiantado a equipe. Já Alexandre Kalil (PSD), que também concorre ao governo de Minas, se reuniu com ativistas do Meio Ambiente e ainda com servidores da Educação. Carlos Viana (PL) seguiu para encontros em Rubim e Almenara, no Vale do Jequitinhonha.

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) participou de uma cavalgada nesse sábado (10/9), em Paraopeba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No evento, o candidato à reeleição nas eleições deste ano exaltou as conquistas do agronegócio mineiro e exaltou a importância da categoria para a economia.