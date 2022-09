Zema contra Kalil: Justiça nega direito de resposta do governador

Candidatos ao governo de Minas, Zema perdeu na Justiça um pedido a direito de resposta em campanha de Kalil (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, fez um pedido à Justiça Eleitoral de ter direito a resposta em uma propaganda veiculada na internet pela campanha de Alexandre Kalil (PSD). No entanto, a ação foi considerada improcedente. O vídeo do ex-prefeito de Belo Horizonte aponta que o atual gestor do estado não aplicou o mínimo constitucional em Saúde na pandemia de COVID-19.





De acordo com a campanha de Zema, o concorrente fez acusações falsas contra ele, o que não foi acatado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Na sentença, a Justiça ressalta que “o requerente (Romeu Zema) trouxe ao processo gráfico de estudo da Fundação João Pinheiro, sem juntar, contudo, cópia dos referidos estudos".

"Por outro lado, noto que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aprovou com ressalvas as contas do ano de 2019 (última julgada) do requerente, cuja decisão se funda, também, no não cumprimento do percentual mínimo de 12% exigido por lei, mas de apenas 8,93%, demonstrando que há fundamento para a afirmação de não cumprimento do mínimo legal na saúde”, diz a Justiça Eleitoral.

Hospital de Campanha

Em relação ao hospital de campanha, a defesa de Romeu Zema argumentou que “o espaço foi construído de forma preventiva para caso de colapso do sistema público de saúde, e sua não utilização ocorreu pelo uso de medidas como a ampliação dos leitos de UTI, e não por má-gestão”.





Na decisão, o TRE-MG destaca que “é incontroverso nos autos a sua falta de uso, uma vez que reconhecido pelo requerente (Romeu Zema), e vejo, também, que foi confirmado pelo requerente que nele houve o ingresso de recursos públicos, ainda que em menor parte, de maneira que a fala do requerido (Alexandre Kalil) aqui também não contém inverdade”.

A própria defesa de Romeu Zema confirmou que foram investidos R$ 5,3 milhões na construção do hospital de campanha, instalado no Expominas, sendo que R$ 4,5 milhões vieram da iniciativa privada.

Em resposta ao Estado de Minas, a equipe de campanha do governador acusa Kalil de partir para "baixarias, mentiras e ataques". Confira a nota na íntegra:

"Desesperado pelos resultados de todas as pesquisas que apontam o governador Romeu Zema em primeiro lugar e vencendo no primeiro turno, o adversário parte para baixarias, mentiras e ataques. A campanha do governador Zema vai permanecer no rumo certo das propostas para o futuro de Minas, mantendo o foco em consertar os estragos que o PT-Pimentel, que está junto com o adversário, deixaram para os mineiros pagarem."

Zema publica direito de resposta de Pimentel

"No dia 07/08/2022, Romeu Zema publicou mentiras nas redes sociais, afirmando que Fernando Pimentel teria mantido 50 mil cargos comissionados no governo do estado. Na mesma publicação mentirosa, Zema disse que teria realizado uma drástica redução de tais cargos. A Justiça Eleitoral reconheceu que as afirmações de Zema são falsas e concedeu este Direito de Resposta", diz trecho da retratação a Pimentel, publicada nas redes sociais do governador.

Logo depois deste post, o candidato à reeleição "encheu" o Instagram com 81 imagens no feed após a reparação.