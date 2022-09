Kalil diz que brasileiros não querem saber da vida sexual de Bolsonaro

Alexandre Kalil (PSD), em caminhada no Alto Vera Cruz, neste domingo (11/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

No feriado do Bicentenário da Independência do Brasil, 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) puxou um coro com seus apoiadores para dizer que é “imbrochável”, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou que os brasileiros não estão interessados em saber sobre a vida sexual do chefe do Executivo com sua esposa, Michelle Bolsonaro.