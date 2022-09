Kalil: 'Sou contra esse projeto indecente, mas nós vamos fazer o Rodoanel'

Alexandre Kalil (PSD) em encontro com ambientalistas, neste sábado (10/9), em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) descartou a possibilidade de continuar com o projeto para o Rodoanel Metropolitano, caso eleito. Em um encontro setorial do Meio Ambiente, neste sábado (10/9), em Belo Horizonte, ele apontou que esta proposta do governo atual é uma “carta fora do baralho” para ele.