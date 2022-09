Kalil promete renovar a Educação após 'botar aquele povo todo pra fora'

Alexandre Kalil (PSD) explica propostas para Educação, neste sábado (10/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), explicou em reunião com o Conselho do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SIND-UTE/MG), neste sábado (10/9), sobre seu plano para a categoria, caso eleito.

Segundo ele, a ideia é “botar aquele povo todo para fora” e renovar a pasta para que possa elevar o nível das escolas públicas de municípios mais pobres, assim como em Belo Horizonte e Região Metropolitana.





Kalil garantiu que, caso eleito no pleito de outubro deste ano, a partir do dia 2 de janeiro estará reunido com representantes da Educação para discutir um plano estadual.

“O (atual) plano estadual eu não conheço com detalhes, mas pretendo colocar uma mesa permanente a partir de 2 de janeiro, sentada com a Educação. O governador tem a obrigação de saber disso no 3° dia de governo ou até mesmo, o que pretendemos fazer, vai ser na transição, quando a gente botar aquele povo todo para fora”, ressaltou.

“Não podemos assumir compromisso porque não conhecemos os números, ninguém conhece números em Minas Gerais, são uma incógnita no estado. O que sabemos é que o estado está quebrado, que temos R$ 100 milhões de dívida e está entregando com 150”, acrescentou o ex-prefeito de Belo Horizonte.

Estadualização das escolas

Kalil apontou que pretende estadualizar as escolas de Minas Gerais para que os municípios com menos recursos possam ter uma Educação de qualidade. “Estamos falando da não municipalização da escola, ou seja, o estado não pode passar a escola para o município. Temos que explicar para esse governador por que não pode”, afirmou.

“Nos modelos de municipalização, no Canadá e nos Estados Unidos, a escola é pública até os 16 anos e é paga pelos Condados. Num país igual ao nosso, é pelos municípios. E qual a injustiça de municipalizar isso? É aumentar a diferença da qualidade do ensino. Quando ele é estadualizado, obrigatoriamente a escola do Mucuri, Jequitinhonha, Norte, vai ter que ter o mesmo padrão da escola do Sul, de Belo Horizonte ou da Região Metropolitana”, explicou.

“A lógica de municipalizar é de que o mais pobre vai se tornar mais pobre sem chance de igualdade”, completou.

Ele continuou: “Se a Universidade Federal está mal, temos que achar o culpado. Se as escolas estaduais, independente de onde se localizam, estão mal, temos que achar o culpado. Mas se a escola municipalizada, do interior do Norte de Minas, Mucuri, Jequitinhonha está mal, é porque nós temos municípios mais pobres e não podemos condená-los a nada. O que o governo de Minas tenta hoje é ampliar essa desigualdade cruel do município.”