Kalil elogia PM e diz que não vê necessidade de câmeras nas fardas

Kalil concedeu entrevista à afiliada da Globo durante passagem da campanha pelo Sul de Minas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), disse que não vê necessidade de instalar câmeras nas fardas da Polícia Militar (PM) do estado. O ex-prefeito de Belo Horizonte elogiou a corporação e ressaltou a necessidade de ampliar o efetivo e discutir a recomposição salarial dos servidores da segurança.









O candidato seguiu discorrendo sobre o tema e trouxe à tona a discussão sobre a recomposição salarial dos policiais. Em fevereiro deste ano, as forças de segurança do estado entraram em greve e fizeram manifestações pelo reajuste dos salários, cobrando valores prometidos pelo governador Romeu Zema (Novo) em 2019. Kalil ainda falou sobre o Regime de Recuperação Fiscal, proposto durante a gestão de seu concorrente ao governo de Minas.





“Acho que a polícia tem seus problemas, a polícia tem seus... dá de vez em quando um tapa em um lá, um tapa em um aqui, que é muito feio, aparece e a câmera ajudaria, mas não é o caso da polícia de Minas. A Polícia de Minas precisa de sentar na mesa, conversar e aumentar esse efetivo, que nessa lei (RRF) é proibido. Sentar para negociar com eles, não é prometer aumento. Eles querem é negociar. Servidor público tem que negociar é com o governador”, disse.





A discussão sobre a instalação de câmeras nas fardas voltou à tona em Minas após casos recentes de ações truculentas registradas por testemunhas . Além disso, nos últimos dois meses, quatro pessoas foram mortas em ações policiais em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Quando o entrevistador da EPTV seguiu questionando Kalil sobre o tema, o candidato tratou a violência como um elemento intrínseco da polícia.





“Olha, isso é inerente da polícia, você vê o seguinte, nos Estados Unidos mataram o (George) Floyd enforcado. Isso é um crime. Agora a violência vai ter, a violência vai ter. Nós temos é que treinar os policiais. Em Minas Gerais tem tão pouco isso, que você usar… não no meu governo, no meu governo vai ser a polícia, vai ser o que é. Graças a Deus a polícia é espetacular. Então se há truculência ela vai ser punida, mas falar que você vai prevenir porque você é um governador diferente, não é verdade [...] eu não vou fazer aqui demagogia”, disse o candidato, que ainda concluiu dizendo que, se eleito, se reunirá com as forças de segurança para resolver questões salariais e truculentas de uma só vez.





Estado de Minas, a PM mineira pretende Conforme publicado pelo, a PM mineira pretende começar a usar câmeras nas fardas ainda neste ano . A medida foi defendida por Romeu Zema durante a campanha pelo governo do estado em 2018.

