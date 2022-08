Kalil sobre Bolsonaro: 'inaugurou estrada sem asfalto em Minas'

Alexandre Kalil (PSD) pediu votos para o presidente Lula (foto: Reprodução/Youtube)

Alexandre Kalil (PSD) exaltou o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o debate na Band entre os postulantes ao governo de Minas Gerais Tal atitude foi criticada por Carlos Viana (PL) que afirmou que a concessão da BR-040, pelo governo Dilma Rousseff, foi um desastre. Kalil rebateu."Ninguém tem compromisso com o erro não", afirmou Kalil, que disse ainda que "não devemos repetir os erros".O ex-prefeito de BH prosseguiu afirmando que Bolsonaro inaugurou uma estrada no Vale do Jequitinhonha que não estava asfaltada.



Viana disse que o Exército já estava no local asfaltando. O que foi negado por Kalil: "não tem ninguém lá (no Jequitinhonha) não".