Carlos Viana: 'muitas políticas que auxiliam mulheres vieram de Bolsonaro'

Carlos Viana (PL) defendeu os números do presidente Jair Bolsonaro ao responder crítica sobre violência (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Durante o segundo bloco do debate na Band deste domingo (7/8), Lorene Figueiredo (PSOL) questionou o fato de Minas Gerais ser o estado com maior número de feminicídio do país: “vergonha”. E disse que se trata de um reflexo do governo Jair Bolsonaro (PL). Carlos Viana (PL), por sua vez, rebateu às declarações da oponente ao cargo de governador."Os índices de criminalidade estão em queda no Brasil todo. O governo do presidente Bolsonaro foi o que mais combateu a violência. (...) Temos que ter políticas específicas para isso (combate ao feminicídio). Muitas das políticas que temos hoje, que auxiliam as mulheres, vieram do governo Bolsonaro”, afirmou Viana.Minas Gerais registrou 154 casos, três a mais que em 2020, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Até maio deste ano, houve mais de 140.Além de Viana e Lorene, participaram do debate Alexandre Kalil (PSD) e Marcus Pestana (PSDB). Romeu Zema (Novo) não compareceu.