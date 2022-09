Moro pede voto a bolsonaristas: 'Contra Lula e o PT'

Sergio Moro busca nacionalizar corrida ao senado no Paraná e atrair os votos de bolsonaristas do estado (foto: Reprodução)

Com a mudança, o ex-ministro parece querer conquistar o eleitorado de Bolsonaro no Paraná. No segundo turno de 2018, 68% dos parananeses votaram no presidente.





O mais bem colocado nas pesquisas no estado é Álvaro Dias (Podemos). Segundo a última pesquisa Ipec, ele tem 36% das intenções de voto. Moro aparece em seguida, com 25%.

Candidato ao senado pelo Paraná, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil) pediu nesta segunda-feira (26/9) que os eleitores de Jair Bolsonaro (PL) e Ratinho Júnior (PSD) - atual governador do Paraná que tenta a reeleição -, se unam a ele para "vencer a esquerda"."Minha candidatura é contra o Lula e contra o PT", disse o ex-juiz, ressaltando que seu principal adversário, Álvaro Dias (Podemos), aliou-se ao PSB, sigla que, nacionalmente, compõe com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Desde que desistiu da candidatura presidencial para disputar uma vaga no Senado, Moro modificou sua estratégia de campanha. Ele abandonou as críticas ao antigo chefe, antes frequentes sobretudo nas redes sociais, e passou a mirar Lula, um dos alvos da Operação Lava Jato, conduzida pelo então juiz entre 2014 e 2018.