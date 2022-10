Ex-ministra de Bolsonaro Tereza Cristina é eleita senadora

Bolsonaro pediu que a ex-ministra colocasse na sua primeira suplência um amigo dele, conhecido como Tenente Portela (foto: AGENCIA BRASIL/CAMPANATO)

Ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina ganhou vaga no Senado pelo Mato Grosso do Sul. Apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), a agropecuarista foi eleita com ampla margem de diferença.