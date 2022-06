Bolsonaro participa de motociata com Tereza Cristina na garupa no MS

Presidente Jair Bolsonaro e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina em motociata nesta quinta-feira (30/6) (foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quinta-feira (30/6) de uma motociata em Campo Grande (MS), com a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina na garupa. A parlamentar concorrerá a uma cadeira no Senado pelo estado. As imagens foram postadas pelo presidente nas redes sociais.

O chefe do Executivo não usou capacete, ao contrário de Tereza. Mais cedo, em evento de entrega de residências populares local, na qual ela também esteve presente apesar de não ser mais membro oficial do governo, Bolsonaro elogiou o trabalho de Tereza Cristina e disse que, apesar da “aparência frágil”, a parlamentar é uma “gigante” e “amada por todos”.

“A ministra Tereza foi gigante nessa pandemia. Ela à frente, somado com vocês, pessoas do agro, mantiveram nossa economia funcionando”, comentou. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), que tentará a reeleição e abrigará Tereza na chapa, também esteve presente

Ontem, em evento do Plano Safra no Palácio do Planalto, o presidente disse que realizaria um “sonho” de andar de moto com Tereza e brincou que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o marido da ex-ministra autorizaram o passeio.

“Vou realizar um sonho que esperava acontecer há 42 anos. Em 1980, eu, 1º tenente, servia em Nioaque (MS) e a Tereza Cristina passou pela cidade, 42 anos atrás. Eu queria que ela desse uma volta na minha moto lá em Nioaque, não foi possível, mas amanhã vamos em um evento em Campo Grande. Está certo, devidamente autorizado pelo marido e pela primeira-dama, vou levá-la na garupa da minha moto, com destino certo”, relatou.