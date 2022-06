Jair Bolsonaro bate-boca com opositor: 'Vai buscar o voto'

Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br



O presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou, nesta quinta-feira (30/6), após ter seu discurso interrompido por gritos de outro homem. O chefe do Executivo desembarcou em Campo Grande (MS), onde participou de um evento de entregas de residências populares. Irônico, Bolsonaro o convidou a subir ao palco. Ele falava sobre o teto de gastos, quando o homem gritou o nome do pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Capitão Contar (PRTB). Bolsonaro apoia o nome de Eduardo Riedel (PSDB) ao posto.









O presidente se irritou com interrupções de um homem presente no evento em Mato Grosso do Sul (foto: YOUTUBE/REPRODUÇÃO ) Após Bolsonaro retomar o discurso, o homem continuou gritando, e o presidente se mostrou impaciente. "Se quiser discursar, você vem para cá, cara. Ou se candidata. Vai buscar o voto, vai ver como não é fácil. Espere 28 anos como deputado federal e se candidate à Presidência da República".





"Eu não quero dar conselhos para ninguém, mas aconselho os jovens políticos: aguardem a oportunidade. Dê tempo ao tempo, não se precipitem, não abreviem uma possível brilhante carreira política que você pode ter por um momento. É como um casamento. Paciência, namore, fiquem noivos, se conheçam bastante e partam para a felicidade eterna. Na política não é diferente. É muito mais comum, no nosso meio, a tentativa de se destruírem do que somarem, mas tenho certeza que isso está mudando com o tempo. Mais cedo ou mais tarde a união dos bons fará grande o Mato Grosso do Sul", disse.