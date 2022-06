MEC: STF decreta sigilo de inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF

Ministra Cármen Lúcia é relatora da investigação no STF (foto: Nelson Jr/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) decretou, nesta quinta-feira (30/6), sigilo no inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) na investigação de corrupção no Ministério da Educação (MEC).