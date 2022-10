Amigos de infância, eleitores de Lula e Bolsonaro trocam facadas em Recife

Homens estão internados no Hospital da Restauração, no Recife (foto: Reprodução/Google Street View)

Uma discussão entre dois amigos de infância por divergências políticas terminou com os dois esfaqueados, no Recife, em Pernambuco. O fato ocorreu na manhã dessa segunda-feira (3/10), no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte da cidade.

Os envolvidos, um homem de 54 anos, que seria eleitor de Bolsonaro e o outro, de 59, que teria votado em Lula, teriam se encontrado, discutido e partido para a violência.

"Eu soube que eles estavam brigando. Um era Bolsonaro e o outro, Lula. O meu irmão [de 59 anos] foi esfaqueado na perna, no pescoço, na barriga. Quatro facadas. Quando eu vi, ele estava todo ensanguentado", contou à emissora.

A segunda vítima, de 54 anos, foi atingida na barriga. Segundo a testemunha, os dois são vizinhos e amigos de infância. Eles seguem internados em estado grave, mas estão estáveis.



Em nota, a Polícia Civil (PCPE) informou que as equipes da Força Tarefa de Homicídios da Capital estão em diligências.