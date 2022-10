Zema vai subir no palanque com Bolsonaro em atos de campanha

Zema e Bolsonaro selaram união eleitoral nesta terça-feira (4), em Brasília (foto: Adriano Machado/Reuters/Folhapress)

PL espera Zema na campanha

O apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição nacional, sacramentado nesta terça-feira (4/10), não vai se restringir à declaração de voto pública e a manifestações pontuais de endosso. No núcleo de articulação política de Zema e no diretório mineiro do PL, o discurso é uníssono: o governador reeleito vai participar de atos públicos a favor de Bolsonaro no estado."O governador declarou apoio efetivo ao presidente. Não é um apoio de fachada. Portanto, ele vai participar de atos públicos com o presidente, tenho certeza disso. A gente imagina, inclusive, que já haja a presença do presidente em campanha (em Minas) ainda nesta semana", disse, ao, o vice-governador eleito de Minas, Mateus Simões, também filiado ao Novo.Simões esteve na reunião em Brasília (DF) que serviu para oficializar o apoio de Zema a Bolsonaro . No primeiro turno, o governador mineiro apoiou a candidatura presidencial de Felipe d'Avila, do Novo; paralelamente, o presidente apoiou Carlos Viana (PL) para governador. Mesmo caminhando formalmente com Viana, Bolsonaro evitou criticar Zema e sinalizou querer o apoio do governador mineiro no segundo turno.Segundo Igor Eto, ex-secretário de Estado de Governo de Minas Gerais e coordenador político da campanha de Zema, o aliado vai se engajar na campanha do presidente da República."Não consigo imaginar porque não subir no palanque. O governador estará ao lado do presidente falando para o povo de Minas Gerais sobre o legado do governo federal nos últimos quatro anos e, também, da importância de nos mantermos unidos nos próximos quatro anos", afirmou.Reeleito deputado estadual e recordista de votos na disputa para a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Bruno Engler (PL), escolhido por 637.412 eleitores mineiros, é um dos principais aliados de Bolsonaro em Minas. À reportagem, ele garantiu que a articulação entre Novo e os liberais envolve a entrada para valer de Zema na busca do presidente pela reeleição."Não é, meramente, uma declaração de voto. O que está sendo costurado é que ele reforce nosso palanque em Minas Gerais", reforçou.