'Quem sabotou Minas foi o Zema', diz Agostinho Patrus

"Quem sabotou Minas foi o Zema: deixou 11 hospitais regionais inacabados, estradas em péssimo estado, não criou nenhum programa social na pandemia, teve o fura-fila da vacina, autorizou mineração na Serra do Curral, dívida de Minas só crescendo", afirmou o deputado estadual.

“Ficou tudo muito claro quando se apresentou como candidato a vice de meu adversário”, declarou Zema, em referência ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que é pré-candidato ao governo do Estado nas eleições de outubro.

Antes de ser o favorito do Legislativo para a indicação ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) , o deputado estadual cogitou integrar a chapa do colega pessedista, mas cedeu a vaga para que fosse feita a aliança da sigla com o Partido dos Trabalhadores (PT).