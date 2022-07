Zema comenta indecisão para vice na chapa: 'Estamos abertos'

Governador Romeu Zema (Novo) durante o evento de lançamento da pré-candidatura à presidência de Felipe d'Avila (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A pouco mais de onze semanas para as eleições, o governador Romeu Zema (Novo), pré-candidato à reeleição, ainda definirá nomes para compor sua chapa. Está em aberto o cargo para a vice-candidatura e ele afirmou, nesta segunda-feira (11/7), que procura um nome de fora do partido.

Zema compareceu a um evento do Partido Novo para demonstrar apoio à candidatura de Felipe d'Avila (Novo-SP) e Tiago Mitraud (Novo-MG) à presidência e vice-presidência respectivamente.

Deputado Federal e pré-candidato à vice-presidência Tiago Mitraud, pré-candidato à presidência Felipe d'Avila, governador Romeu Zema e presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro o evento de pré-lançamento da candidatura ao Palácio do Planalto. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





"O melhor candidato seria um que não seja do Novo para mostrarmos que estamos abertos a alianças e a trabalhar com outros partidos", afirmou o chefe do Executivo estadual, no evento de pré-candidatura de uma chapa "puro-sangue" de seu partido.



De acordo com o governador, a definição de quem irá compor a chapa será realizada nos próximos "10 ou 15 dias".



Ele ainda foi questionado se esta indefinição demonstra "desorganização". "Se nós analisarmos muitos estados, pelo que tenho acompanhado, a maioria não definiu ainda. Então está todo mundo desorientado então", rebateu Zema.

Pesquisas

Na última pesquisa Genial/Quaest, divulgada na sexta-feira (8/7), Zema ainda aparecia na frente à disputa ao governo, com 44% das intenções de voto.

O segundo colocado é Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte, com 26%.

Apesar disso, Zema apontou que ainda não é tempo de pensar neste cenário de uma "folga" ao pleito.

"Aqui em Minas Gerais temos essa condição na pesquisa, mas sempre falo que o jogo só termina quando o juiz apita. Vamos continuar trabalhando", ressaltou.

O "Beabá da Política"