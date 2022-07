Felipe d'Avila diz que a democracia corre risco no Brasil

Felipe d'Avila é candidato à presidência pelo partido Novo (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O partido Novo lançou, nesta segunda-feira (11/7), em Belo Horizonte, uma chapa de pré-candidatura para concorrer ao Palácio do Planalto, contando com a presença do candidato Felipe d'Avila (SP) e o vice, o deputado federal Tiago Mitraud (MG).

O presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também participaram da cerimônia.



No evento, d'Avila afirmou que a democracia no Brasil corre risco, pois há uma "degeneração das instituições políticas. O radicalismo político vem corroendo a credibilidade das instituições".





Na sequência, ele relembrou o assassinato do guarda municipal petista, Marcelo Arruda, pelo agente penal Jorge José da Rocha Guaranho, em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná."Vem aumentando a temperatura dos conflitos. Inclusive com mortes, pela primeira vez temos as primeiras mortes na campanha presidencial", disse o candidato do Novo.

Ele afirmou ainda que a democracia deve ser baseada no tripé "tolerância, respeito e civilidade" para sobreviver e que esses pontos foram corroídos, colocando a democracia está em risco.

PEC Kamikaze

Felipe d'Ávila falou sobre a PEC que prevê um estado de emergência no Brasil e R$ 41 bilhões a serem gastos até dezembro.

O texto aumenta o valor pago no Auxílio Brasil, no Vale Gás e permite a criação de uma ajuda financeira de mil reais para caminhoneiros autônomos também foi tratado por Felipe d'Avila.



"Quem defende a democracia, a importância do teto de gastos, da responsabilidade fiscal jamais pode votar a favor. O único partido que fechou questão e está votando contra é o partido Novo", comentou o pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Governador Zema

"Antes de começar o pleito, o governador Zema tinha 1%, 2% e foi crescendo ao longo da campanha", lembrou Felipe d'Avila sobre as eleições estaduais de 2018, apontando que a esperança do Novo para superar a baixa expressividade nas pesquisas eleitorais é se inspirar no governador mineiro.

O mesmo aposta Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo. "É a segunda eleição que o Novo entra para as eleições gerais e estamos muito contentes de ter um mineiro como pré-candidato à vice-presidência, que é o Tiago Mitraud e vai compor chapa com Felipe. Estamos entrando aí para brigar, para fazer bonito e mudar o rumo das eleições que as pesquisas mostram hoje", destacou.

Tiago Mitraud, líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados, também reforçou esta ideia de levar para a disputa ao pleito. "A essência que a gente quer levar para esta campanha e para o Palácio do Planalto ano que vem é essa combinação do que Romeu Zema vem fazendo em Minas Gerais e o que nossa bancada federal vem fazendo em Brasília com coerência e convicção na defesa das ideias do partido", apontou.

"Nosso desafio é fazer o que os nossos eleitores fizeram em Minas, em 2018, que é levar rumo à vitória um candidato que tinha as melhores propostas e que veio para vencer a polarização que existia no estado e ainda permanece no Brasil", acrescentou o deputado.

