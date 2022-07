Lula agradece a Anitta pelo apoio: 'Vamos juntos envolver o Brasil!'

Lula agradeceu o apoio de Anitta nas eleições deste ano (foto: Youtube/Reprodução Ricardo Stukeart/PT) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu à cantora Anitta, que, nesta segunda-feira (11/7), declarou publicamente apoio a ele nas eleições presidenciais deste ano.





“Vamos juntos envolver o Brasil!”, disse Lula fazendo referência à música "Envolver", hit internacional de Anitta.





Vamos juntos envolver o Brasil! https://t.co/uvxC3ECOON %u2014 Lula (@LulaOficial) July 11, 2022



Anitta publicou hoje uma série de tuítes sobre as eleições. Nas postagens, a cantora condenou a ação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), falou sobre a morte do guarda civil petista Marcelo Arruda e declarou voto em Lula.



A cantora vem se posicionando reiteradas vezes contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos meses, mas nunca havia divulgado apoio ao rival do atual chefe do Executivo federal.

No post, a cantora ofereceu ajudar Lula a "bombar" nas redes sociais. "Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, Tik tok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance, e não sendo contra lei eleitoral, eu farei", escreveu.

Anitta ainda chamou os apoiadores de Bolsonaro de “burros, agressores, autoritários e violentos''.





Ameaças

Ao falar sobre as ameaças, Anitta disse estar “pouco se f*” para os apoiadores do presidente Bolsonaro.



"Eu tô pouco me f* pra essa gente. Me mata aí, amore… vai me transformar em mártir eternamente. Vai fazer algo com a minha família? Vai se transformar em máfia obscura pra sempre. Uma população não consegue viver cercada pelo autoritarismo por muito tempo. É histórico", escreveu.

Morte no Paraná





A cantora também falou sobre o asssassinato do guarda civil petista Marcelo Arruda, morto pelo policial penal bolsonarista Jorge José Guaranho.

“Se não houvesse uma morte envolvida neste caso do apoiador de Lula que foi atacado por um bolsonarista eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não. É apavorante”, escreveu.



“Pois muito bem. Eu havia falado aqui nas redes que não apoiaria Lula nas eleições por querer algo novo e diferente para que o Brasil experimente um meio termo entre os ideais da população dos dois lados e realmente pudesse tentar algo diferente do que já tivemos no passado. Mas a aposta extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalálá”, afirmou.





"A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na politica presidencial brasileira nas próximas eleições. "Esta é a primeira vez que Anitta se posiciona políticamente a favor de um candidato. Anitta ainda falou sobre bolsonaristas.“Que paguem o preço de ter a pessoa que vocês mais odeiam no comando novamente só pela burrice e falta de caráter de querer resolver as coisas na violência e na intolerância.”