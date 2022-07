Carlos Bolsonaro debocha de Lula e Anitta: 'O descondenado e a tatuada'

Carlos Bolsonaro chama Lula e Anitta de 'descondenado e tatuada' (foto: AFP / SERGIO LIMA / VALERIE MACON / NELSON ALMEIDA)

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) usou as redes sociais nesta quarta-feira (13/7) para debochar do apoio declarado da cantora Anitta ao pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A postagem do filho "02" do presidente Jair Bolsonaro (PL) se referiu aos comentários da artista e do petista a respeito da legalização da maconha e da solução do problemas das drogas no Brasil.



“O descondenado e a tatuada acham que enganam alguém nesse jogo coordenado, assim como todos os outros movimentos políticos, jurídicos e “artísticos”. Para não desgastar o candidato o outro faz o teste junto ao povo, se der errado, então o candidato não tem desgaste. É O MÉTODO!”.



O político do Rio de Janeiro apontou que a aliança entre o petista e a cantora veio como uma estratégia. De acordo com Carlos, Lula usa outras pessoas para falar sobre temas polêmicos e não “se queimar” se der errado.



Vídeo de Anitta

No caso de Anitta, um vídeo dela e do rapper Filipe Ret em live nessa terça-feira (12/7) foi difundido por apoiadores de Bolsonaro. A cantora defendeu a legalização da venda de maconha para criação de emprgo, renda e impostos. "Apoia isso aí, Lula. Pô, estou te dando maior apoio. Apoia essa legalização aí pra nós…".









A cantora ainda fez alusão às embalagens de cigarros e bebidas: “Colocar igual no cigarro: ‘Se fumar, acontece isso, quer se f** ? Então se f*** aí’. Ou: ‘Se beber acontece isso, quer se f*** então vai’”.





“A mulher quer abortar, aborta. Na minha religião eu acredito em carma, tem algumas coisas que eu não abortaria por causa da minha religião. Mas quem quer abortar tinha que ter o direito de abortar. Quem gosta de fumar maconha tem que ter o direito de fumar sem ser preso. Cada um que faça o que quiser com a sua vida ao invés de deixar o rico mais rico e os pobres mais f****. Essa é a minha opinião”, concluiu.





Frase de Lula é de 2017

Já a declaração de Lula compartilhada por Carlos Bolsonaro é de setembro de 2017, durante o lançamento da plataforma Brasil que O Povo Quer, uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores.



“Como é que a gente vai tratar a questão de droga no país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos negros, meninas, da periferia, porque é encontrado com um baseado, preso e fica dois anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança?”, disse o ex-presidente.

Anitta e Lula