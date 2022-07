Anitta após apoio a Lula, sobre 'minions': 'Tô pouco me f* pra essa gente'

'Eu tô pouco me f* pra essa gente. Me mata aí, amore...vai me transformar em mártir eternamente', escreveu a cantora (foto: Redes Sociais/Reprodução) Anitta disse estar “pouco se f*” para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A cantora declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final da tarde desta segunda-feira (11/7).





“Eu tô pouco me f* pra essa gente. Me mata aí, amore… vai me transformar em mártir eternamente. Vai fazer algo com a minha família? Vai se transformar em máfia obscura pra sempre. Uma população não consegue viver cercada pelo autoritarismo por muito tempo. É histórico”, escreveu Anitta após ser atacada por seu apoio declarado a Lula.





Cantora ainda chamou os apoiadores de Bolsonaro de “burros, agressores, autoritários e violentos''.

O apoio ao petista foi declarado pelas redes sociais. A cantora vem se posicionando reiteradas vezes contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos meses, mas nunca havia divulgado apoio ao rival do atual chefe do Executivo federal.