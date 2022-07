Anitta x Sérgio Reis: fãs trocam farpas por apoio político dos cantores

Anitta foi criticada pelos fãs de Sérgio Reis por apoiar o presidente Lula (foto: Reprodução / Instagram)

Na última segunda-feira (11/7), a cantora Anitta usou as redes sociais para declarar seu voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, ela chegou a usar a estrela do PT e o ‘L’ de Lula na divulgação do seu novo hit, ‘Tudo Nosso’. No mesmo dia, o cantor e ex-deputado federal, Sérgio Reis afirmou, durante o programa ‘Direto ao Ponto’, da Jovem Pan, que vai continuar apoiando o presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua campanha pela reeleição.

Os fãs da cantora e empresária começaram a questionar a importância da declaração do sertanejo. Em resposta, os admiradores de Sérgio Reis tentam enfraquecer a importância de Anitta no cenário artístico. Em pouco tempo, os nomes ficaram em evidência nas redes sociais e geraram memes. Confira algumas reações:

Nuuuuuuuuu!!!!! Urgente:



Ferrou para Lula

Sérgio Reis declara voto em Bolsonazi



Cantor reconhecido mundialmente pela Polícia

Bombado no judiciário

Recorde de vexame nas rede sociais



Último sucesso musical:

PF enfiou a panela velha no meu kool



Chupa Anitta!!! %uD83E%uDD2A%uD83E%uDD2A%uD83E%uDD2A%uD83E%uDD2A%uD83E%uDD2A%uD83E%uDD2A pic.twitter.com/P68rSM27pL %u2014 @LulaSilvaLivre (@LulaSilvaLivre) July 14, 2022

%u201CSe a Anitta declara que vai votar no Lula, eu declaro meu voto no Bolsonaro%u2026%u201D

(Sérgio Reis)

Gente%u2026 %uD83E%uDD23%uD83D%uDE02%uD83E%uDD23%uD83D%uDE02%uD83E%uDD23%uD83D%uDE02 pic.twitter.com/YVwIsW3EOR %u2014 Gabriel Gatti #Lula13%uD83D%uDEA9%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9 (@Gattiaosta1) July 14, 2022

Anitta entrou no Guiness e é conhecida mundialmente. E Sérgio Reis? Ainda tá na porteira cuidando do gado. %u2014 Francinaldo Rafael %uD83C%uDF35%uD83C%uDF34%uD83C%uDF72%uD83C%uDFD6%u2728%uD83E%uDE97 (@FrancinaldoRafa) July 14, 2022

Em oposição a Anitta, Sergio Reis declara apoio a Bolsonaro.



Precisamos do menino da porteira para organizar a saída do gado! %u2014 Josias (@josiasbrasil13) July 14, 2022

Sergio Reis homem que representa o agricultor o pecuarista o homem do campo apoiando Bolsonaro e do outro lado Anitta apoiadora das drogas, que reduz a mulher a bunda e a promiscuidade. Essa apoia o ladrão lula.

Então não tem jeito, é JB 22 em outubro. %u2014 Danilão - Brasil%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDD34%u26AA%u26ABSPFC (@fjdanilov) July 14, 2022

Apoio de artistas pode mobilizar eleitores

Segundo os cientistas políticos, os artistas não mudam, sozinhos, o resultado das eleições, mas eles podem influenciar o jogo político. Isso porque os famosos ganharam relevância nos últimos anos, bem como o papel das redes sociais no cotidiano do brasileiro.



De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo desta quinta-feira (14), o apoio de Anitta a Lula pode mobilizar os 17,6 milhões de seguidores da cantora no Twitter. Somando os seguidores do Instagram e no TikTok, a conta passa dos 100 milhões.



O jornal aponta ainda que outros artistas que já declararam o voto no petista, como Marisa Monte, Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Camila Pitanga, Ludmilla, Bruno Gagliasso, Luísa Sonza, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho e Gil do Vigor entre outros, somam nas três plataformas 230 milhões de seguidores.



Por outro lado, os seguidores de artistas que apoiam Bolsonaro nas três principais redes passam dos 160 milhões. São nomes como Gusttavo Lima, Ronaldinho Gaúcho, Regina Duarte, Antonia Fontenelle, Ratinho, Zezé Di Camargo, Latino, Sérgio Reis e Felipe Melo.