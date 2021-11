Pré-candidato do Novo, Luiz Felipe d'Avila afirma ter 'nojo do populismo'

d'Avila fundou o Centro de Lideranças Públicas (CLP) (foto: CLP/Divulgação)

Lançado nesta quarta-feira, 3, pelo partido Novo como pré-candidato à Presidência, o cientista político Luiz Felipe d’Avila discursou contra o populismo, defendeu o liberalismo econômico e privatizações e pregou a responsabilidade fiscal. "Nós vamos vender a Petrobras no primeiro dia de governo. É um absurdo ter uma empresa que vem sendo usada como fonte de corrupção pelo populismo de esquerda e como fonte de manipulação de preço pelo populismo de direita. Vamos pagar a conta", disse ele.O lançamento da pré-candidatura do cientista político - que se apresentou apenas como "Felipe d’Avila" - ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. "Eu só vi uma vez o Ulysses perder a compostura e deixar sua indignação aflorar. Foi na promulgação da Constituição de 1988. Ele levantou a Constituição e disse: ‘Eu tenho nojo da ditadura’. Pois eu tenho nojo desse populismo que faz com que a miséria continue, que vira as costas para o povo para defender o corporativismo, o clientelismo e o patrimonialismo", afirmou.Segundo d’Avila, "não adianta culpar ICMS ou governador" pelo aumento de preços. "É por incompetência de um governo que não fez reformas e não privatizou." Sem citar Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, o pré-candidato declarou ainda que governos populistas de esquerda arruinaram a moral e a ética e que o populismo de direita agravou a situação. "O populismo de direita e de esquerda vai perpetuar o populismo, portanto, a miséria, a pobreza, a corrupção e o mau funcionamento das instituições."Formado em ciência política pela Universidade Americana em Paris e com mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School, d’Avila fundou o Centro de Lideranças Públicas (CLP), grupo interessado em promover boas práticas de gestão. Ele também criou e é publisher do VirtuNews, plataforma de jornalismo de dados que fornece informações sobre política e economia. Ex-filiado ao PSDB, ele nunca exerceu um cargo eletivo, mas concorreu em 2018 no processo de prévias tucanas, vencido por João Doria, para escolher o candidato do partido para governador de São Paulo.O cientista político venceu na última sexta-feira, 29, o processo seletivo do partido para definir o pré-candidato a presidente. Ele é apoiado pela maioria da legenda, em uma fase de crise interna que culminou com a saída de João Amoêdo da presidência do Novo e também da desistência do empresário de ser novamente candidato a presidente da República. Amoêdo foi o candidato em 2018 a presidente pelo partido e um dos fundadores da sigla, mas acumulou insatisfações e acusações de querer impor a vontade na sigla. Ele prega oposição ao governo Jair Bolsonaro, o que contraria a maioria dos eleitos pelo partido.O lançamento de d’Avila ocorreu num auditório para cerca de 60 pessoas, entre filiados, dirigentes e parlamentares. A cerimônia chegou a ser interrompida por uma queda de energia - os convidados disseram que o apagão era um sinal da "velha política".O Novo passa por um momento de perda de filiados e do encolhimento da militância. Como mostrou o, mais da metade dos brasileiros que se filiaram ao partido já se desfiliaram. Até setembro, haviam sido registradas 35,5 mil desfiliações, mais do que os 33,8 mil regularmente filiados.A desidratação reflete uma cisão interna entre alas que se posicionam pró e contra o governo Jair Bolsonaro. Na Câmara, os deputados se dizem independentes, mas apoiam majoritariamente o governo, não apenas em pautas econômicas. A fidelidade supera 90%, assim registrado em partidos do Centrão.O pré-candidato à Presidência disse que a bancada sabe discernir entre a agenda partidária e a agenda de Estado, "apesar do governo". Sem citar Bolsonaro, afirmou que "a palavra de ordem do dia é fome" e criticou o avanço do "fanatismo e intolerância" no vácuo da cultura.Questionado sobre as adversidades internas, ele afirmou que o partido "já está unido" em prol de sua candidatura, mas admitiu que participará de conversas com outros candidatos da terceira via.Notabilizado por sua proximidade com o Palácio do Planalto, o mais importante político do partido, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, não compareceu. Zema mandou um representante do governo estadual e enviou um recado por vídeo a d’Avila - disse estar à disposição do pré-candidato."Tem meu total apoio e meu entusiasmo. O Brasil precisa de pessoas preparadas e que tenham histórico de realizações", afirmou Zema. Durante sua apresentação, d’Avila retribuiu com elogios a Zema e à bancada de deputados, presente na cerimônia de lançamento da pré-candidatura.O presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, disse que o lançamento deve ser levado a sério: "Não estamos numa aventura ou simplesmente numa brincadeira". Ele afirmou que o Novo tenta ser a terceira via e romper a polarização.O presidenciável do Novo defendeu a abertura econômica, a privatização de todas as estatais e afirmou que o mercado deve ser colocado na sala para ajudar a solucionar problemas como as mudanças climáticas. Ele fez uma ode ao empreendedorismo e disse que pretende reforçar o ensino técnico profissionalizante.Além de abandonar o prenome Luiz, Felipe d’Avila apresentou-se de terno cinza, sem gravata, com fala pausada e menções a Santo Agostinho, em estilo similar ao do ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB), um dos que estimulou seu ingresso na vida partidária e a disputa de cargos eletivos.No evento, o pré-candidato do Novo disse que as famílias brasileiras estão divididas, inclusive a dele mesmo (o irmão Frederico d’Avila, deputado estadual em SP pelo PSL é apoiador de Bolsonaro) e disse que sempre cultivou o diálogo com todas as matizes políticas. "Tem gente boa de todos os partidos em todos os Estados brasileiros", afirmou o pré-candidato do Novo.Porém, ele disse que o diálogo com os demais pré-candidatos que disputam um eleitorado avesso a Lula e a Bolsonaro a deve ocorrer somente no ano que vem, quando todos tiverem apresentado suas propostas de governo. E descartou uma aproximação com ambos. Sem declinar a quem se referia, disse que não vai dialogar com que não deseja fazer a coisa certa: "Não conversamos com pilantras".O Novo é um dos partidos que busca uma unidade nas eleições de 2022 e querem ser uma "terceira via" entre Bolsonaro e Lula. Neste mês de novembro, além do Novo, diversos outros partidos fizeram ou planejam fazer movimentos na direção de terem pré-candidaturas à Presidência. O Podemos vai filiar no próximo dia 10 o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro. O PSD trouxe o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), para os seus quadros. O MDB vai lançar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS).Já o PSDB vai escolher no dia 21 deste mês qual nome apresentará para a disputa do ano que vem. Nas prévias do partido, os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) são os favoritos e o ex-prefeito de Manaus (AM) Arthur Virgílio corre por fora.