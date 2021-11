Varginha: após pedir investigação, deputada da ALMG recebe ameaça de morte

Andreia de Jesus (PSOL) foi atacada após defender investigação da operação policial realizada no domingo (31/10) em Varginha, que deixou 26 mortos (foto: Reprodução/Instagram) Em carta aberta publicada na noite desta quarta-feira (3/11), a líder do Conselho de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputada Andreia de Jesus (PSOL) diz ter recebido ameças de morte.









Na versão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conduziram a ação, o grupo formava uma quadrilha especializada, violenta e bem-armada de roubo a bancos. Andreia, no entanto, afirmou, no domingo, que recebeu denúncias de que um jovem negro sem envolvimento com o crime teria sido morto na operação.





No post publicado no Instagram, Andreia expões prints em que é xingada com termos de baixo calão e ameaçada. "Você vai ver o que lhe espera. Vamos te matar. Seu fim será igual ao de Marielle. Pra tu ficar de exemplo", dizem as mensagens endereçadas à deputada. A representante também conta que teve perfis invadidos nas redes.





"A Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais acionou a Polícia Civil, fez um Boletim de Ocorrência e foi recomendada a minha adesão à escolta policial. Demos início a esse procedimento ainda no dia de hoje, devido à gravidade dos fatos. Amanhã, iremos acionar a polícia civil, na delegacia de crimes virtuais para encaminhamento dos discursos violentos, das ameaças a minha integridade física e contra a minha vida!", descreve Andreia no Instagram.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia de Jesus%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEC%uD83C%uDDED%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDED%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDE9%uD83C%uDDEA (@andreiadejesuus)

Nesta quarta (3/11), o Ministério Público de Minas (MPMG) anunciou a formação de um comitê para acompanhar as investigações do caso.





Críticas

Ao cogitar possíveis violações de direitos humanos durante a operação policial em Varginha, Andreia de Jesus fez críticas aos militares.





"Uma operação policial exitosa é uma operação que não deixa óbitos para trás. Infelizmente, no Brasil, a juventude negra ainda continua tendo pena de morte como a única alternativa. Um crime contra patrimônio não justifica a retirada de vida, seja de quem quer que seja", afirmou a deputada.





Conforme o regimento da ALMG, a apuração do caso pela comissão depende de aprovação de requerimento pelos deputados membros. O documento ainda não foi ratificado.





Operação

A operação da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi realizada nesse domingo (31/10) em Varginha. Objetivo era desmantelar uma quadrilha de assalto a bancos altamente especializada e violenta, cujo modus operandi se assemelha ao fenômeno conhecido como "novo cangaço". Ou seja: ataques a pequenas cidades, uso de armamento pesado e tomada de reféns.





Segundo os policiais, houve dois confrontos, em duas chácaras. Na primeira, 18 criminosos foram mortos - supostamente, por atacar policiais. Já na segunda, o saldo foi de oito óbitos. Com o grupo, os agentes encontraram um verdadeiro arsenal de guerra, com direito a explosivos e coletes a prova de balas.





A capitão Layla Brunela, porta-voz da PM, definiu a ação como "a maior operação referente ao 'novo cangaço' no País".