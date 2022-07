Novo anuncia Tiago Mitraud como pré-candidato à vice-presidência

O deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG) deverá embarcar junto a Felipe D’ávila na disputa pela Presidência da República em outubro. O parlamentar foi anunciado nesta sexta-feira (1º) como pré-candidato à vice-presidência pelo Partido Novo. A decisão foi publicada mais cedo nas redes sociais da legenda.





A escolha como segundo nome do partido surpreendeu parte do eleitorado, já que Mitraud chegou a ser apresentado por outros deputados do Novo como opção para a cabeça da chapa presidencial, no ano passado. O Termo de Compromisso foi assinado hoje, às 12h, em cerimônia com a presença de mandatários e dirigentes do partido.









Formado em administração, Tiago Mitraud tem 34 anos e está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Atualmente é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Na bancada do Novo é responsável pelas temáticas de educação, gestão pública e liberdades individuais.