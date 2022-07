PEC Kamikaze: Novo deve ir ao STF contra a proposta

PEC foi aprovada pelo Senado nessa quinta (30/6) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O Partido Novo deve ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a PEC Kamikaze, aprovada nesta quinta (30) no Senado. A proposta prevê a liberação de gastos do governo federal e a criação de novos benefícios sociais em ano eleitoral. Para isso, o Executivo aprovaria estado de emergência no país.