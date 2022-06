Senado adia votação de PEC que concede vale-diesel

Os senadores analisariam nesta tarde o parecer do relator Fernando Bezerra (MDB-PE) sobre o texto. (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu adiar para amanhã, quinta-feira (30/6), às 16h, a votação da Proposta de Emenda Constitucional que eleva o Auxílio Brasil para R$ 600 e concede um vale-diesel de R$ 1 mil para aproximadamente 900 mil caminhoneiros autônomos.

A PEC prevê o aumento do Auxílio Brasil dos atuais R$ 400 para R$ 600, e atingirá uma base maior de beneficiários — a fila do programa será zerada com a inclusão de 1,6 milhão de famílias.





O vale-gás também seria reajustado pelo texto: ele será de R$ 120 e passará a ser concedido mensalmente.

Sem acordo com os parlamentares, o texto deveria ter sido analisado no final da tarde de hoje, quarta-feira (28/6), mas vários parlamentares não registraram presença e o governo temia que a proposta não tivesse o número mínimo de votos, que são 49.





Para a oposição do presidente, a PEC tem caráter eleitoreiro pondo em vista a proximidade das eleições presidenciais.