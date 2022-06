Kalil diz que Zema tentou aliança com Lula: 'Foi se ajoelhar no pé'

Segundo Kalil, a equipe de Zema tentou se 'ajoelhar no pé do presidente Lula para pedir apoio' (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) disse, nesta quarta-feira (29/6), que Romeu Zema (Novo) enviou emissários a São Paulo (SP) para tentar obter o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidenciável já anunciou acordo com o ex-prefeito de BH na corrida rumo ao Palácio Tiradentes.





"O atual governador mandou representantes ao Instituto Lula, um deputado federal e um secretário de Estado, pedindo apoio do presidente Lula. Tomou um sonoro não", disse, em BH, durante evento com pré-candidatos do PT e do PSD à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.









Segundo Kalil, a equipe de Zema tentou se "ajoelhar no pé do presidente Lula para pedir apoio".





A união Lula-Kalil foi selada no mês passado. O vice-candidato ao governo na chapa será o deputado estadual petista André Quintão. O pré-concorrente ao Senado é Alexandre Silveira (PSD).





Segundo Kalil, a comitiva de Zema que foi em busca do apoio de Lula era composta por um secretário de Estado e por um deputado federal.





O Estado de Minas procurou a assessoria de Zema para obter posicionamento a respeito do tema. O governador afirmou que não vai comentar o assunto e aproveitou o ensejo para criticar seu antecessor, Fernando Pimentel.



"Romeu Zema segue focado em recuperar os estragos deixados pela turma do Pimentel e PT em todas regiões do Estado. Portanto, não comentará sobre outros assuntos até o início da campanha", lê-se no comunicado.





Em parte do interior mineiro, há o chamado voto "Lulema". O fenômeno ocorre com os eleitores que tendem a escolher Lula para presidente e Zema para governador.





Zema "escondido"

Ao discursar aos participantes do ato, Kalil teceu críticas a Zema.





"Vamos tirar o governador da cadeira em que ele nunca sentou. Durante a tempestade e a pandemia, estava escondido. As estradas estão acabadas – e está fingindo que não é com ele", disparou.





Houve menções negativas, também, ao presidente Jair Bolsonaro (PL).





"Essa elite estúpida, gananciosa e ignorante, vamos colocar para fora. Vamos colocar o negacionista para fora do Palácio do Planalto", pontuou.





Sessão de fotos

Kalil, Quintão e Silveira receberam uma fila de pré-candidatos do interior para uma sessão de fotos. As imagens são consideradas importantes para difundir, Minas afora, o desenho da chapa.