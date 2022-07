BH tem manifestação contra violência política nesta quinta (14/7)

Ato acontece às 18h, no Centro de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Instagram) O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), em ato conjunto com outros movimentos populares de sindicatos e entidades estudantis, protestam nesta quinta-feira (14/7), no Centro de Belo Horizonte, contra a violência política.









No ato, além do SJPMG, participarão os movimentos a APUBH, DCE-UFMG, SINDIFES, CBT e SINPRO MG.

Crime em Foz do Iguaçu





O chamado para a mobilização acontece após o assassinato do petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná, no último sábado (9/7).



Arruda comemora seu aniversário de 50 anos com uma festa temática do Partido dos Trabalhadores. Durante a confraternização, um apoiador de Jair Bolsonaro invadiu o espaço e assassinou Marcelo.

Leia mais: Polícia investiga se homicídio do dirigente petista foi premeditado





Aumento da violência

Conforme um estudo feito pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), o Brasil registrou 214 casos de violência política no primeiro semestre de 2022, um aumento de 23% nos casos de violência política no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2020, quando ocorreram as eleições municipais.