Estudo indica aumento da violência política no primeiro semestre de 2022

Estudo comparação o ano de 2020 e 2022 (foto: Reprodução/TSE) Um estudo feito pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), publicado nessa segunda-feira (11/7), mostra que houve um aumento de 23% nos casos de violência política no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2020, quando ocorreram as eleições municipais.









O aumento já tinha sido registrado desde o primeiro trimestre deste ano, com 113 casos ocorridos - 28% a mais que em 2020. No segundo trimestre, foram 101 ocorrências, totalizando 214 casos no primeiro semestre de 2022.

Quanto à natureza da violência, nos últimos três meses foram registrados 37 ocorrências de ameaças, 27 casos de agressão, 19 de homicídios, nove atentados, cinco homicídios de familiares e dois sequestros.