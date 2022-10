Rodrigo Maia deixa Governo de São Paulo após apoio de Garcia a Bolsonaro

Informo que na data de hoje deixo a Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo. Agradeço aos governadores João Doria e Rodrigo Garcia pela oportunidade. %u2014 Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) October 5, 2022 Rodrigo Maia deixou nesta quarta-feira (05/10) o Governo de São Paulo, um dia após o governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB) anunciar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Maia atuava no Executivo como secretário de Projetos e Ações Estratégias.









A expectativa é de que o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados tenha "puxado a fila" das saídas do Governo de São Paulo após o ato do governador.



Outros secretários também podem deixar as pastas, como Felipe Salto, secretário da Fazenda, Zeina Latif, secretária de Planejamento, e Laura Muller, secretário de Desenvolvimento Social.



Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)