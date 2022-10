Presidente do PDT sobre apoio a Lula: 'Não é favor, é obrigação'

Ao agradecer o apoio, Lula lembrou das eleições de 1989, quando pediu apoio a Leonel Brizola no segundo turno do pleito (foto: PT/REPRODUÇÃO) Durante coletiva de imprensa que reforçou o apoio do PDT ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, nesta quarta-feira (5/10), o presidente da sigla Carlos Lupi, afirmou que Jair Bolsonaro (PL) “representa tudo o que nós lutamos, a vida toda, contra".

Ao agradecer o apoio, Lula lembrou das eleições de 1989, quando pediu apoio a Leonel Brizola no segundo turno do pleito. "Estou dizendo isso porque o PDT não é importante pela quantidade de votos que teve nestas eleições. É importante pela história dele.”





"Eu acredito, piamente, que nós vamos ganhar as eleições. Nós vamos aumentar muito. A somatória do meu adversário é o mesmo do mesmo", concluiu o ex-presidente.





Ontem, terça-feira (4/10), Lupi anunciou o apoio do partido ao ex-presidente. Com isso, Ciro Gomes (PDT) também gravou um vídeo de apoio a Lula, mas não citou o nome do petista.

