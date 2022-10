Sem citar nome de Lula, Ciro endossa decisão do PDT de apoiar petista

Ciro Gomes (PDT) declarou oficialmente apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (4/10). Em vídeo divulgado nas redes sociais, Ciro não citou o nome do petista mas declarou apoio à decisão de seu partido, o PDT, chefiado por Carlos Lupi.





Durante pronunciamento, Ciro lamentou que a “a trilha democrática tenha se afunilado” e o tenha colocado ao ponto de escolher “duas opções insatisfatórias”.

“Acabamos de realizar uma reunião com o PDT e por unanimidade tomamos uma decisão. Gravei esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado tão pouco que resta, ao meu ver, duas opções insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral. Mas sim, no seu absoluto fracasso para construir um ambiente de oportunidades. Que enfrenta, nesse momento, uma crise social econômica e que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta que sofri, nunca me ausentei e nunca me ausentei da luta pelo Brasil”, disse Ciro.





O ex-governador ainda disse que espera que sua decisão ajude a oxigenar a nossa democracia. “Se não houver busca efetiva de novos ares, estamos à mercê de um respirador artificial limitado ao tempo e espaço. Pelo Brasil, minha luta e do PDT seguiram firmes. Não iremos aceitar imposições e cabrestos de quem quer seja”, seguiu.





O ex-ministro de Lula ainda garantiu que não apoia o ex-presidente por troca de cargos e um futuro cargo no governo, caso Lula ganhe as eleições.





“Adianto que não pleiteio e não aceitarei nenhum cargo em um eventual futuro governo. Quero estar livre ao lado da sociedade, juventude e propondo e lutando por transformações profundas. Ao povo brasileiro me dirijo, irei fiscalizar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro. Assim como seguirei estudando e propondo novas ideias”, concluiu.





Mais cedo, em coletiva de imprensa, o presidente do PDT, Carlos Lupi, oficializou o apoio ao petista e disse que a decisão foi unânime.









“Todos os partidários vão seguir o partido. Se o partido decide e os partidários não seguem, para que ter partido?”, falou Lupi. “Ciro participou da reunião e disse que endossa integralmente a decisão do partido.”





Leia o posicionamento de Ciro na íntegra





“Acabamos de realizar uma reunião com o PDT e por unanimidade tomamos uma decisão. Gravei esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado tão pouco que resta, ao meu ver, duas opções insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral. Mas sim, no seu absoluto fracasso para construir um ambiente de oportunidades. Que enfrenta, nesse momento, uma crise social econômica e que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta que sofri, nunca me ausentei e nunca me ausentei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e postarei na defesa do país contra projetos do poder que levam nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar a nossa democracia. Se não houver busca efetiva de novos ares, estamos à mercê de um respirador artificial limitado ao tempo e espaço. Pelo Brasil, minha luta e do PDT seguiram firmes. Não iremos aceitar imposições e cabrestos de quem quer seja. Adianto que não pleiteio e não aceitarei nenhum cargo em um eventual futuro governo. Quero estar livre ao lado da sociedade, juventude e propondo e lutando por transformações profundas. Ao povo brasileiro me dirijo, irei fiscalizar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro. Assim como seguirei estudando e propondo novas ideias”