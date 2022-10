PDT vai apoiar Lula no segundo turno da eleição, anuncia Carlos Lupi

Ciro Gomes, Carlos Lupi e Duda Salabert - vice-presidente do PDT - na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em julho de 2022 (foto: Tulio Santos/EM/DA Press) O PDT vai apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial deste ano. A decisão foi anunciada na tarde desta terça-feira (04/10) por Carlos Lupi, presidente nacional do partido.









"Não admitimos nenhum pedetista ao lado de Bolsonaro ", completou, que também chamou o atual presidente de "aspirante a ditador". "Derrotar Bolsonaro na causa nacional", também disse.





O PDT teve Ciro Gomes (PDT) como candidato a presidente em 2022. Ciro ficou em quarto colocado, com 3,04%. Ele não estava ao lado de Lupi, em Brasília, no momento do anúncio.



Ciro ficou atrás também de Simone Tebet (MDB) na disputa presidencial, que pontuou 4,16%. Nenhum outro candidato a presidente teve mais de 1%.

Propostas para Lula





O apoio do PDT se dá por causa da apresentação de três projetos que devem ser tratados também por Lula caso seja eleito. Eles abordam renda mínima, renegociação de dívidas e também escola em tempo integral, como afirmou Carlos Lupi.





“Apresentamos três projetos, eu pessoalmente falei com a presidência do PT desde a segunda-feira, a questão da renda mínima. É um projeto até que nosso Ciro aprovou e colocou na pauta do plano nacional de desenvolvimento. A renegociação da dívida do SPC e das pequenas empresas, a questão da escola ensino integral, é claro que isso não se impõe à federação. A federação tem que liberar os recursos para que sejam colocados nos municípios, nesses estados”.