Lula desmente fake news sobre satanismo que viralizou entre bolsonaristas

Vídeo de Vicky Vanilla foi usado por apoiadores de Bolsonaro (foto: Reprodução/TikTok)

Campanha de Lula desmentiu ligação do candidato com o satanismo (foto: Divulgação/PT)

Vicky Vanilla se posiciona

Como o vídeo se espalhou?

Vídeo de Bolsonaro viraliza

A campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou a ofensiva contra Lula (PT). Nos últimos dias, viralizou um vídeo em que um influencer intitulado luciferiano "prevê" a vitória petista no primeiro turno do último domingo (2/10) - o que não ocorreu. Em resposta ao movimento bolsonarista nas redes sociais, o ex-presidente e o próprio influenciador desmentiram ter qualquer ligação.A pessoa que aparece no vídeo é Vicky Vanilla, influenciador que tem quase 1 milhão de seguidores no TikTok e se descreve como "mestre e líder da Igreja de Lúcifer do Novo Aeon".No vídeo que viralizou, ele está à frente de uma bandeira de Lula e fala sobre uma suposta união de diferentes religiões, de segmentos satanistas e do ocultismo, pela vitória petista no primeiro turno.O conteúdo foi publicado na última sexta-feira (30/9) e passou a ser replicado com mais fervor nas redes bolsonaristas no domingo, quando o segundo turno das eleições presidenciais já estava matematicamente garantido.Diante da rápida disseminação da fake news, a própria campanha de Lula se viu obrigada a desmentir qualquer ligação entre o ex-presidente e o satanismo."A verdade, como já repetimos antes, é que Lula é cristão, católico, crismado, casado e frequentador da igreja. Não existe relação entre Lula e o satanismo", lê-se em nota publicada no site oficial da campanha do petista."Quem espalha isso é desonesto e abusa da boa-fé das pessoas. O vídeo circulou em muitos canais do Telegram e grupos de WhatsApp e comprova como os apoiadores de Bolsonaro abusam da boa-fé de das pessoas", prossegue a nota.Nessa segunda, Vicky Vanilla publicou um novo vídeo dizendo que o conteúdo original foi tirado de contexto e chamou o caso de "fake news". "Recebi diversas ameaças, o bastante para fazer um boletim de ocorrência e entrar com representação judicial contra meus agressores", iniciou."Está sendo espalhado como uma fake news tanto a meu respeito, quanto a respeito do candidato Lula, que não tem qualquer ligação com a nossa casa espiritual", completou.No perfil de Vicky no TikTok, há conteúdos pró-Lula e anti-Bolsonaro. Porém, em outros momentos, o influenciador atacou veementemente o petista ao ponto de até associá-lo, erroneamente, ao nazismo.O conteúdo viralizou rapidamente nas redes bolsonaristas, em especial nos aplicativos de mensagem (Whatsapp e Telegram).Não é possível prever com exatidão quando o vídeo, gravado na última sexta, passsou a ser replicado por apoiadores do presidente - se antes ou depois do primeiro turno.Sabe-se, porém, que a fake news foi publicada nesta semana por políticos que apoiam Bolsonaro. Nessa segunda, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) postou o vídeo e classificou o segundo turno como uma "guerra espiritual": "É o bem contra o mal".Em seguida, já nesta terça, o senador eleito Cleitinho (PSC-MG) divulgou o conteúdo para convocar o voto dos mais de 40 milhões de brasileiros que se abstiveram no primeiro turno.Nesta terça-feira, viralizou um outro vídeo com conotação religiosa. Nas imagens, Bolsonaro aparece em um encontro da maçonaria . O episódio tem potencial de causar estrago na campanha do presidente, que tem forte apoio evangélico.