Viraliza vídeo de Bolsonaro na maçonaria

Ihhh irmãos em Cristo! Maçonaria é coisa do "coisa" ruim hein! Tá amarrado!! Vou votar no Lula! %u2014 mrf82 (@mrfmaio82) October 4, 2022 Um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma maçonaria viralizou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (4/10). No vídeo, Bolsonaro diz que o Brasil vive uma ameaça tão grave, ou até mesmo maior, do que a corrupção, a questão "ideológica", conforme as palavras do presidente. Embora sem citar qual ideologia, Bolsonaro se referia aos governos de esquerda.









No vídeo, não há indicações em que período foi gravado, mas em uma de suas falas, o presidente dá indícios de que ainda estava no cargo de deputado federal. "Não estou como candidato a nada. Há dois anos e meio, resolvi andar pelo Brasil. Resolvi sair da zona de conforto que é o contato parlamentar, que é quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade".





Vídeo do presidente aparenta ter sido gravado enquanto ele ocupava o cargo de deputado federal (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Em sua declaração, Bolsonaro dizia que o Brasil precisava de um presidente que não "atrapalhasse" em nada. "Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o poder Executivo e o Legislativo aperfeiçoou-se em criar problemas para vencer facilidades. Não preciso entrar em detalhes. Lamentavelmente, o histórico do dia a dia da nossa imprensa mostra como nós estamos. A raiz do problema", disparou o presidente.

Nas redes, o vídeo está sendo compartilhado e tem dividido a opinião dos usuários.





"Ihhh irmãos em Cristo! Maçonaria é coisa do "coisa" ruim hein! Tá amarrado!! Vou votar no Lula!", opinou um usuário.

A maçonaria é literalmente uma seita criada pra combater a igreja católica (antes do protestantismo). É estritamente proibido para a igreja, tanto romana, quando protestante, fazer parte da sociedade maçônica. %u2014 Nobru (@hpnobru) October 4, 2022

"De onde vc tirou que maçonaria e coisa ruim?", questionou outro usuário. "A maçonaria é literalmente uma seita criada pra combater a igreja católica (antes do protestantismo). É estritamente proibido para a igreja, tanto romana, quando protestante, fazer parte da sociedade maçônica", respondeu um internauta.

Uai conheço uma pessoa que jura que é católica, que diz que pratica a fé, mas é da maçonaria tb. É mais comum do que imaginam. %u2014 verônica %uD83E%uDD91%u2B50%uFE0F (@_vgomes_) October 4, 2022

"Uai conheço uma pessoa que jura que é católica, que diz que pratica a fé, mas é da maçonaria tb. É mais comum do que imaginam", compartilhou uma internauta.