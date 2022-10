Internet 'escala' elenco para interpretar candidatos das eleições 2022

A brincadeira chegou até a escalar uma diretora e uma autora (foto: Reprodução/ Twitter)

E se o primeiro turno das eleições 2022 virasse um filme ou uma série? Nenhuma produtora, emissora ou rede de streaming pensou nessa possibilidade, mas a internet já “escalou” um elenco caso a produção saísse do papel.Pensando na semelhança física entre os atores e os presidenciáveis, os usuários do Twitter fizeram a brincadeira que viralizou nas redes sociais. Soraya Thronicke (UNIÃO) seria vivida por Paolla Oliveira. Já Ciro Gomes (PDT) seria interpretado por Cris, filho da empresária e digital influencer Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa.

Já Padre Kelmon (PTB) ficou para Jorge Aragão. No caso do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), o internauta brincou que o papel foi oferecido para um famoso meme da internet: “Galinha Rafinha é convidada para interpretar Bolsonaro mas recusa o papel”, postou o produtor.



Outra usuária do Twitter apontou a semelhança entre Simone Tebet (MDB) e a atriz Kéfera Buchmann. E o elenco também contaria com outros nomes, além dos presidenciáveis. A atriz Laura Cardoso, por exemplo, foi associada à candidata derrotada ao governo do Piauí Lourdes Melo (PCO). Veja algumas comparações:



