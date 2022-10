Tebet declara apoio a Lula: 'Tem compromisso com a Constituição'

Simone Tebet declara voto no ex-presidente Lula (foto: Tv Globo/Reprodução)



Candidata do MDB no primeiro turno das eleições, Simone Tebet anunciou nesta quarta-feira (5/10) apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Depositarei nele o meu voto porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a Constituição e a democracia, o que desconheço no atual presidente [Jair Bolsonaro]'', afirmou Simone Tebet, terceira colocada na disputa presidencial.





Tebet recebeu 4.915.423 milhões de votos. “Aprendi, ao longo de minha vida política, que não se luta apenas para vencer, mas para defender projetos, disseminar ideias, iluminar caminhos, plantar boas sementes para uma colheita coletiva”, disse.





Para Tebet, não anunciar apoio ao ex-presidente seria “trair sua trajetória".





“Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar do livro. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo de desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento, antes público, necessário para servir ao povo, tornou-se secreto e privado”, seguiu.





A senadora pediu para que Lula siga cinco propostas feitas por ela.





Confira





Educação: ajudar municípios a zerar filas na educação infantil para crianças de três a cinco anos e implantar, em parceria com os estados, o ensino médio técnico, com período integral e conectividade, garantindo uma poupança de R$ 5 mil ao jovem que concluir o ensino médio, como incentivo para que os nossos jovens voltem à escola;



Saúde: zerar as filas de cirurgias, consultas e exames não realizados no período da pandemia, com repasse de recursos ao SUS;



Resolver o problema do endividamento das famílias, em especial das que ganham até três salários mínimos mensais;



Sancionar lei que iguale salários entre homens e mulheres que desempenham, com currículo equivalente, as mesmas funções. Esse projeto já foi aprovado no Senado Federal e encontra-se parado na Câmara dos Deputados;



Um ministério plural, com homens, mulheres e negros, todos tendo como requisitos a competência, a ética e a vontade de servir ao povo brasileiro.