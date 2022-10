Lula confirma conversa com Tebet e diz que PSD o apoiará nacionalmente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negocia alianças para fortalecer campanha no 2° turno (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta terça-feira (4/10) que já conversou com a senadora Simone Tebet (MDB) sobre eventual apoio no segundo turno. O petista, porém, disse que o diálogo ocorre primeiro entre os partidos políticos.

Ainda sobre eventuais apoios no segundo turno, Lula afirmou que receberá senadores do PSD na próxima quinta-feira (6) e que a legenda o apoiará nacionalmente.

"Já", respondeu brevemente Lula ao ser questionado por uma jornalista, em coletiva de imprensa, se havia conversado com Tebet sobre o apoio. "Nós temos um tempo de respeito à relação que a nossa presidenta [Gleisi Hoffmann] tem com os partidos políticos", disse.

"Antes de conversar pessoalmente com as pessoas, nós temos tentado conversar com os partidos, para que não haja um rompimento das relações diplomáticas", acrescentou o ex-presidente, sem dar mais detalhes sobre o teor da conversa com a senadora do MDB. O candidato reuniu-se hoje com frades franciscanos, em São Paulo, e falou com a imprensa logo depois.





Apoio do PDT

Mais cedo, Lula recebeu apoio declarado do PDT e de Ciro Gomes (PDT) após negociação entre a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente do PDT, Carlos Lupi. A expectativa é que Tebet declare seu apoio ao petista, mas o MDB pode liberar seus diretórios para apoiarem quem quiser. O anúncio da senadora, porém, só deve ocorrer após manifestação da legenda.

"Eu conversei com as pessoas do PSD e fui informado que na quinta-feira (6) vem um grupo de pessoas do PSD aqui apoiar a nossa candidatura, apesar do [Gilberto] Kassab apoiar o nosso adversário aqui em São Paulo. O PSD a nível nacional vai me apoiar para a Presidência da República. E assim nós vamos costurando cada personalidade, cada partido político, sem criar constrangimento a ninguém", declarou Lula.