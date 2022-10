Em dia de São Francisco, Lula elogia papa: 'Coragem exemplar'

Lula vem sendo vítima de fake news sobre um possível fechamento de igrejas, caso ele vença as eleições (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO )





“Gostaria de agradecer aos amigos franciscanos por esse encontro hoje. Poderia ter ido num convento hoje me encontrar com vocês, mas não gosto de fazer nenhum gesto que possa ser confundido com usar a religião para fazer política”, começou Lula.





Durante a fala, o petista disse que prefere a “minha religião na minha intimidade”. O ex-presidente vem sendo acusado de intolerância religiosa e é vítima de fake news sobre um possível fechamento de igrejas, caso ele vença as eleições.





Ao falar sobre sua religião, Lula fez elogios ao Papa. “O papa Francisco tem uma coragem exemplar. Ele não tem medo de defender as pessoas pelo que o nome dele representa, nosso querido São Francisco”, concluiu.





Depois de se encontrar com lideranças religiosas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL), elogiou as ações do papa Francisco e relembrou a importância do Dia de São Francisco de Assis, comemorado nesta terça-feira (4/10).