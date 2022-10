Com apuração finalizada, diferença entre Lula e Bolsonaro ficou em 6,1 mi

TSE conclui apuração dos votos do primeiro turno para presidente (foto: Reproduçao/AFP)

Com 100% das urnas apuradas, a diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) é, oficialmente, de 6.187.159.



De acordo com os números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista recebeu 57.259.504 (48,43%) votos, já Bolsonaro, 51.072.345 (43,2%).

Em comparação com os números divulgados pelo TSE na noite de domingo (2/10), quando foi anunciado o segundo turno, a diferença de votos entre os candidatos aumentou 1,2 milhão. No domingo, com 97,51% apuradas, às 21h36, o ex-presidente Lula tinha no primeiro turno 55.116.851 (47,91%) votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, 50.261.216 (43,65%). A diferença entre os candidatos era de 4.905.635.

Atrasos

A conclusão, contudo, em nada altera o resultado final, que estava matematicamente definido e anunciado pelo TSE desde a noite de domingo, mesmo dia em que os eleitores votaram no primeiro turno das eleições. Os dois disputam o segundo turno, marcado para 30 de outubro.

A cidade de Coari, no Amazonas, que fica a cerca de 450 km da capital Manaus, precisou adotar o voto em papel, em urnas de lona, em uma de suas seções eleitorais mais isoladas, o que atrasou a contagem de votos.

Em todos os casos, a votação manual foi adotada devido ao mau funcionamento das urnas eletrônicas disponíveis ou por problemas logísticos que impediram a chegada do equipamento a tempo. O procedimento é comum a cada eleição, segundo o TSE.

Leia: Minas teve 532 urnas substituídas

Neste ano, pela primeira vez, o TSE disponibilizou na internet todos os boletins de urna impressos em cada seção eleitoral. Para acessar a imagem dos documentos, basta acessar a página de resultados da Justiça Eleitoral, e clicar na aba Dados de Urna.

(Com Agência Brasil)