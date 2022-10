MDB de Tebet libera membros do partido a apoiarem Lula ou Bolsonaro

A sigla disse também que vai cobrar respeito ao sistema eleitoral e à Constituição (foto: Evaristo Sa/AFP)

O MDB anunciou nesta quarta-feira (5/10) que liberou o apoio de seus membros tanto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto a Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno das eleições.

A legenda disse ainda que, seja quem for o vencedor da disputa, cobrará respeito ao sistema eleitoral e à Constituição. A expectativa é de que a candidata do partido no primeiro turno, Simone Tebet (MDB), anuncie ainda hoje seu apoio a Lula. Ela convocou um pronunciamento para as 16h.









"Em qualquer cenário, o MDB deixa claro que que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito", completa o documento, assinado pelo presidente nacional da legenda, Baleia Rossi.