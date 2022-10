Tebet sobre 2º turno: 'Eu já tenho lado, não esperem de mim omissão'

Simone Tebet se pronunciou sobre resultado do primeiro turno (foto: Reprodução)

Com quase 4,2% dos votos no primeiro turno deste domingo (2/10), Simone Tebet (MDB) prometeu se posicionar na disputa entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial de 2022."Não esperem de mim, eu, que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, este país que tanto precisa de nós - de reflexão, mas de ação -, não esperem de mim omissão", iniciou, em pronunciamento nesta noite.Tebet, então, cobrou um posicionamento dos presidentes dos partidos que formaram a coligação no primeiro turno - MDB, PSDB, Cidadania e Podemos."Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Só espero que vocês entendam que este não é qualquer momento no Brasil", prosseguiu."Há muito, sim, o que refletir, mas jamais nos omitir. Agora é a hora de os presidentes dos nossos partidos se posicionarem e se pronunciarem. Eu espero que o façam e o façam rapidamente, para que depois eu possa, como candidata à presidência da república que fui, neste momento tão complexo, em que temos sim que analisar os resultados da urna, me posicionar", continuou."A palavra agora está com os presidentes dos partidos, porque repito: eu sou uma política que respeita o processo decisório e respeita o processo eleitoral, mas que no máximo em 48 horas vocês decidam, porque vou me pronunciar", completou.O primeiro turno acabou com vitória de Lula por cerca de 48% a 43%. Os votos dados a Tebet, portanto, tendem a ser decisivos no segundo turno.Se os mais de 4% forem transferidos a Lula, por exemplo, o ex-presidente garantiria a vitória. No caso de Bolsonaro, serviria para diminuir a distância em relação ao petista para um ponto percentual.