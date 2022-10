Marina Silva é eleita deputada federal por São Paulo

Além de senadora, Marina também foi ministra e candidata à Presidência da República (foto: Reprodução / Twitter / @MarinaSilva)





Na votação deste domingo, Guilherme Boulos (Psol) ficou em primeiro lugar, com mais de 1 milhão de votos . Na sequência, aparecem os bolsonaristas do Partido Liberal (PL): Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles.

Segundo turno

Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) obteve 42,32% dos votos e vai disputar o segundo turno contra Fernando Haddad (PT) que recebeu 35,7%. Ambos são apoiados pelos presidenciáveis Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), respectivamente.

A ex-senadora do Acre Marina Silva (Rede) foi eleita deputada federal por São Paulo neste domingo (2/10). Ela recebeu 237.521 e foi a 12ª mais votada no Estado. Além de ministra do Meio Ambiente no governo Lula, ela foi candidata à Presidência da República em três oportunidades.