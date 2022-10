Guilherme Boulos é eleito deputado federal mais votado por São Paulo

Guilherme Boulos é o candidato mais buscado no Google em SP

Guilherme Boulos é eleito pela 'Time' uma das 100 lideranças do futuro

Boulos é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Durante a campanha para a Câmara dos Deputados, Boulos se envolveu em uma uma confusão com integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).