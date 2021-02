Guilherme Boulos é eleito pela 'Time' uma das 100 lideranças do futuro

AM

No perfil de Boulos, a revista destaca a trajetória do político na campanha pela capital paulista e cita o trabalho de duas décadas para %u201Ccomunidades pobres%u201D de São Paulo (foto: PSOL/Reprodução) revista americana "Time" publicou em sua lista anual de lideranças que estão surgindo no mundo, o nome do político Guilherme Boulos (PSOL). O ex-candidato a prefeito de São Paulo, aparece na edição de de 2021 publicada nesta semana. publicou em sua lista anual de lideranças que estão surgindo no mundo, o nome do políticoO ex-candidato a prefeito de São Paulo, aparece na edição de de 2021 publicada nesta semana.





Pelo Twitter, Boulos comemorou a indicação. "Invadindo a TIME! Fico honrado em estar na lista #TIME100Next da Revista Time, como uma das 100 lideranças emergentes do mundo. O futuro é logo ali!", escreveu.

Segundo a revista, "a fragmentada esquerda do Brasil tem lutado para se unir atrás de um líder para desafiar a extrema direita", fazendo referência ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No perfil de Boulos, a revista destaca a trajetória do político na campanha pela capital paulista e cita o trabalho de duas décadas para “comunidades pobres” de São Paulo.



Boulos é apontado também como possível nome para unir a esquerda e disputar as eleições presidenciais de 2021.