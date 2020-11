Guilherme Boulos é o candidato mais buscado no Google em SP

Na véspera do primeiro turno das eleições, Guilherme Boulos (PSOL) é o candidato a prefeito de São Paulo mais buscado no Google, segundo levantamento da empresa. A plataforma afirma que os dados demonstram uma curiosidade, não um indicativo de intenção de voto. Boulos também lidera nas citações entre os candidatos no País no Twitter entre 1º de setembro e a última sexta-feira (13). O nome de Boulos, de acordo com o levantamento do Google, representa 32% das pesquisas sobre candidatos na capital nas últimas 24 horas. Atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) concentra 17% das buscas. Arthur do Val (Patriota) tem 15%.



Márcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos) tiveram 10% das pesquisas no buscador. Joice Hasselmann (PSL) teve 6%.



Já no Rio de Janeiro, o mais buscado neste último dia foi o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), com 26% das pesquisas recentes sobre candidatos na cidade. Martha Rocha (PDT) teve 24% e Marcelo Crivella (Republicanos), 21%.



Em Belo Horizonte, o candidato Alexandre Kalil (PSD) lidera as buscas, com 37%, enquanto em Salvador o candidato mais buscado é Bruno Reis (DEM), com 33%.



Assuntos políticos em alta



Segundo o Google, a pergunta "onde votar" foi a mais pesquisada em todo o buscador nesta véspera de eleições - a frase "como saber onde votar" saltou 3.990% em buscas apenas nas últimas 24 horas. A pesquisa "não tenho biometria, posso votar?" também subiu 200% no período.



Além disso, os brasileiros estão com dúvidas relacionadas à pandemia: a pergunta "estou com covid como justificar o voto" subiu 1.120%. Já a frase "grupo de risco precisa votar" teve um salto de 450% nas buscas nas últimas 24 horas.



Quanto aos partidos, quem lidera o ranking dos nomes mais buscados junto à palavra "candidato/a" nos últimos sete dias no Google é o Partido dos Trabalhadores (PT). Empatados em segundo lugar estão o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido Novo, seguidos pelo Partido Social Liberal (PSL) e pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).



Alguns assuntos políticos também estão entre as questões mais comentadas nas redes sociais neste sábado. Durante o dia, passaram pelos trending topics do Twitter o nome de Martha Rocha (PDT), candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, a palavra "e-título" e as hashtags "#NaoElejaBolsominions" e "#VoteEmBolsonaristas".