Quaest em Minas: maioria diz que Zema não muda chance de voto em Bolsonaro

Bolsonaro e Zema dividem palanque durante evento religioso em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O apoio de Romeu Zema (Novo) à campanha de Jair Bolsonaro (PL) não impacta a disputa presidencial para a maioria dos mineiros, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (27/10). Levantamento feito entre 24 e 26 de outubro mostra que 68% dos entrevistados responderam que a entrada do governador reeleito na campanha não muda as chances de votar no atual presidente.





Considerando o voto presidencial no primeiro turno, a chance de votar em Bolsonaro após apoio de Zema só aumenta entre quem já votou no atual presidente, com 51% dos respondentes dizendo que as possibilidades de votar no candidato do PL ampliam depois da aliança.

Segundo a mesma pesquisa, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 53% das intenções de voto, contra 47% de Bolsonaro, considerando apenas votos válidos.





Zema declarou apoio a Bolsonaro menos de 48 horas após o fim do primeiro turno. O governador mineiro já havia declarado a favor do então candidato à presidência no segundo turno de 2018, mas se manteve neutro durante a primeira etapa da eleição deste ano.





Além do apoio verbal, Zema assumiu a coordenação da campanha de Bolsonaro em Minas, articulando eventos e discursando em comícios em Minas. Desde o início do segundo turno, o presidente veio ao estado em cinco oportunidades.





O levantamento feito pela Quaest ouviu 2.200 pessoas através de entrevistas face-a-face. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação BR-09544/2022.