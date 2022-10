Governo Zema confirma que não vai liberar transporte gratuito nas eleições

Romeu Zema decidiu apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 (foto: Adriano Machado/Reuters/Folhapress)

O governo de Romeu Zema (Novo) confirmou nesta terça-feira (25/10), por meio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (Seinfra), que não vai liberar o transporte gratuito no estado durante o dia de votação do segundo turno da eleição, que acontece no próximo domingo (30/10).

"A Seinfra informa que não haverá nenhuma mudança ou esquema diferenciado no Sistema de Transporte Metropolitano no dia das eleições, uma vez que as zonas eleitorais são, na maioria dos casos, próximas às residências dos eleitores. Cabe informar, ainda, que parte da frota é utilizada nos transportes das urnas até os locais de votação, em conjunto com a Polícia Militar", disse o órgão, em nota.

Nessa segunda-feira (24/10), o próprio Zema, que coordena a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse ser contra o poder público tomar tal medida, em entrevista para a Folha de S.Paulo. Ao mesmo tempo, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), liberou a gratuidade para a população da capital mineira.

Entre os dez maiores municípios, quatro cidades confirmaram, até então, o passe livre para os eleitores: Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e Uberaba. Já as prefeituras de Betim, Montes Claros, Governador Valadares e Ipatinga afirmaram que não vão conceder a gratuidade do transporte público no próximo domingo. Ribeirão das Neves e Sete Lagoas não bateram o martelo na decisão.

